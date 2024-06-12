GIANNI VERSACE バニティ

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【10/18から２週間ほど発送できません。ご了承ください】GIANNIVERSACEカラー：イエローサイズ：縦約9.5cm、持ち手含めると約20cm、横約13.5cm、マチ約13.5cm保存袋あり洋服に擦れる面以外の汚れはありません。チャームのメッキの剥げも無く綺麗な状態です。中が多少ベタ有りですので、ご理解ある方のみのご購入よろしくお願い致します。カラー...イエロー素材...本革