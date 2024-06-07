エディットフォールル パール バッグ

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商品詳細
editforluluパールバッグ昨年エディットフォールルで購入したFRONTROWSHOPのパールミニバッグです。3回使用。持ち手部分を腕に掛けて使用したころ、内側のパール塗装が剥げてしまいました。写真に写りにくく見づらいですがご確認お願いいたします。見えないところにはなりますがその部分は使用感がありますので気になられる方は購入をお控えくださいませ。その他の部分はとても綺麗な状態です！アクセサリー感覚で使えてかわいいです。結婚式などのお呼ばれにも♡カラー···ホワイト柄・デザイン···ビーズパールedit.forlulushrimpssaeシュリンプスアニエスベーmiumiusnideltheVirginsビーズバッグ韓国
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