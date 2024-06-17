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本革　最高級トゴレザー ハンドバッグ　ショルダーバッグ ＃86
商品番号 N26427858200
商品名

本革　最高級トゴレザー ハンドバッグ　ショルダーバッグ ＃86
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 7,392 円
在庫状況 あり

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商品詳細

たむたむ工房　m7770086★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★こちらから、たむたむ工房が出品しているレディースバッグ/小物が確認できます↓　　　　　↓　　　　　↓　　#レディースバッグ小物ｂｙたむたむ工房★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★大感謝複数割キャンペーン中!!!2個→300円割引3個→600円割引※期間限定のため予告なく終了する場合もございます。予めご了承下さいませ。素材···本革※こちらは大サイズです★プレミアムレザー使用、高級牛革ならの柔らかさ、しっとりしている手触り、シボ感、生地の良さならの使いやすさをきっと実感して頂けます。★真っすぐなステッチ、内側のキャンバス生地、縫製、コバなどの細部処理などなど、やはり格上のバッグが違いますね。★年齢身長問わず、一番使いやすいデザインとサイズ感●サイズ（約）：横36㎝×高さ26㎝×マチ19㎝●色：グレージュ●生地：表→高級牛革、内側→高級キャンバス生地●付属：バッグの収納袋●ノーブランド品カラー···エトゥープ素材···本革品質に自信ございます＾＾各種サイズございます小サイズ　約25×15×11中サイズ　　約30×21×14大サイズ　　約36×26×19大サイズ　約36×26×19注意事項・お使いのスマホ、PCのモニター環境、撮影の光の当たり具合によりお手元に届いた際に、色味が違ってみえる場合がございますので予めご了承ください。・商品は丁寧にお包みしますが、簡易包装にて発送させて頂きます。箱はつきませんのでご了承ください。・プレゼント包装は有料にて財布サイズのみ対応致します。（別途200円でベルベッドの巾着をお付け致します）上記、ご納得、ご了承頂いた上でご購入お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/smear749304.html
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