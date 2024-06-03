Russet ラシット ショルダーバッグ トートバッグ

毎年人気のラシットクリスマス限定バッグです。お出かけの際に2,3回使用しました。長財布が入るサイズで、見た目よりも収納できるデザインです。ポーチにもショルダーベルトが付けれますので小さめの財布とスマホを入れてちょっとしたお出かけの時に便利です。タッセル付きで綺麗めコーデネートにも似合う素敵なバッグです。バッグ素材：ナイロン,ポリエステル皮革:牛革サイズ：縦 約20cm 横 約26cm マチ 約10cmポーチ素材：ナイロン,ポリエステル皮革:牛革サイズ：縦 約15cm 横 約21cm マチ 約1.5cmカラー：エクリュ価格：24,840円(税込)申し訳ございませんがお値下げには対応しておりません。プロフィールをご確認ください。



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