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coach グレースキャリーオール 2WAY
商品番号 X79411132709
商品名

coach グレースキャリーオール 2WAY
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,400 円
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商品詳細

❁アイテムCOACHグレースキャリーオール2WAYショルダーバッグワンショルダーバッグ肩掛け斜め掛けクロスボディポシェットサコッシュポシェットハンドバッグトートバッグ鞄カバンスネークレザー蛇革稀少極美品レディース❁colorグレー❁size(約)縦幅18cm横幅23.2cmマチ11.5cmショルダーストラップ106cm～123.5cm(7段階の調節可能)❁素材本革リファインドペプルレザースムースレザースネークエンボスドレザー❁仕様外側開閉式ファスナー1マグネット式ボタンポケット1内側ポケット1❁品番J2281-CE606❁定価101,200円❁付属品ショルダーストラップチャーム注記持ち手の皮の部分が少し剥がれていますそれ以外は全然問題ないのですが出品致します
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