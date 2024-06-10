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【新品】ウィメンズゲームシャツ　ネイビーブルー
商品番号 A79653826040
商品名

【新品】ウィメンズゲームシャツ　ネイビーブルー
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可能！簡易包装での発送です。ウィメンズゲームシャツ.20666定価¥7,480カラー:ネイビーブルー(019)サイズ:S,M,L,O,XO素材:ポリエステル100%機能:◎UVカット◎吸汗速乾◎制電VERYCOOL:キシリトール効果で-3℃の涼感。※本製品の仕様は、日本ソフトテニス連盟の着用基準に準拠しておりますが、大会によっては使用が認められていない場合がございます。各都道府県連盟および競技団体にご確認ください。※日本バドミントン協会審査合格品サイズ規格：WS3ヨネックスYONEXテニスウェアテニスウェアゲームシャツ2022SS2022新製品季節感···春、夏、秋、冬袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルーネック···Vネック
http://narcologia.ru/goods/capitation581808.html
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