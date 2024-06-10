リネン コットン レモンイエロー ブラウス レトロ ヴィンテージ 夏

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商品詳細
裄丈 31身幅 47着丈 56(約、cm平置き、素人採寸です。多少の誤差ご了承下さい)ベルトは撮影用です。付属品なし。usedの使用感などご理解頂ける方お願いします。出品カテゴリサイズは目安ですので実寸をご確認下さい。商品画像と実際の商品はご覧の環境により、多少色合いが異なる場合がございます。小さく折り畳んでの配送となります。ご了承ください。他にもヴィンテージ古着など出品してます。
http://narcologia.ru/goods/encourage551872.html
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