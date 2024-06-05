UNTITLED ブラウス



上品見え／洗える】カバリングストライプ シャツブラウス（シャツ ...



オフィスからセレモニーまで】パウダリー タックブラウス（シャツ ...



【きちんと見え／洗える】幾何学柄 ボウタイブラウス



【1枚で決まる！通勤トップス】ジオメ柄 ボウタイ風半袖ブラウス



【1枚で着映え】フェミニン ラッフルブラウス＜洗える＞



1枚着にも、羽織にも！】 ペプラムブラウス（シャツ・ブラウス ...



【春まで着られる！】花柄 ボリューム袖ブラウス



Oggi.jp掲載／SETUP可能】トリクシオン Vネックブラウス（シャツ ...



【セレモニー】フリルネック サテンブラウス



コットンで涼しげ／洗える】幾何学レース柄 Vネックブラウス（シャツ ...



【晩夏もおすすめ！／洗える】ジオメ柄 ボウタイ風半袖ブラウス



Oggi.jp掲載／SETUP可能】トリクシオン Vネックブラウス（シャツ ...



追加あり／さらっと楽な着心地／洗える】リラックスシルエットブラウス ...



人気ブラウス／一枚で着映える】ボタニカルプリントブラウス（シャツ ...



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UNTITLEDの花柄ブラウスブランド説明TheBodyIsYourCanvas～自分を自由に描く服～常に変化する時代の中で前向きでしなやかに生きる女性に向けて発信するリアルクローズ。上質でシンプルでいつでも心地よく、からだをきれいに見せてくれる。そんな洋服を飾らず気取らず、自分の感性で自由に着こなしていただきたい、「そのひとらしい美しさ」を感じていただきたい。上質を日常で着るよろこびを、すべての女性にー●サイズ：タグ表記2●状態：2～3回着用しましたが汚れなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。