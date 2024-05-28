ハーレーダビッドソン ポロシャツ ネイビー レディースXS

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商品をご覧いただきありがとうございます。○Harley-Davidson(ハーレーダビッドソン) ポロシャツ・素材 60%コットン40%ポリエステル・サイズ レディースXS背面は無地です。元値8,250円●タグ付き新品、未使用 スペアのボタン付き購入後袋から出していないので綺麗な状態ですが素人管理であるため予めご了承ください。ペットは買っていません。即購入⭕️匿名配送⭕️カラーはネイビーの他にブラック・グレーがあります。まとめ買いする際は値下げいたします。カラー···ネイビー季節感···夏袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）#Harley-Davidson#ハーレーダビッドソン#ポロシャツ#Tシャツ#ネイビー#レディース#バイク#バイク女子#新品#未使用