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【新品未使用】NATURAL BEAUTY BASIC パフスリーブカーディガン
商品番号 H74903662816
商品名

【新品未使用】NATURAL BEAUTY BASIC パフスリーブカーディガン
ブランド名 ナチュラルビューティーベーシック
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン...無地カラー...ホワイト袖丈...半袖季節感...夏,秋素材…レーヨン81%ポリエステル19%（リブ部分）レーヨン59%ナイロン24%ポリエステル14%ポリウレタン3%サイズ…FR着丈49cm肩幅34cmバスト92cm袖丈31cm新品未使用です。宜しくお願い致します。
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