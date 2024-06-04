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ベイクルーズ　ブラウス
商品番号 T78144247281
商品名

ベイクルーズ　ブラウス
ブランド名 ベイクルーズ
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベイクルーズ　半袖ブラウスです。着回しやすいデザインです。●サイズ：タグ表記なし身幅49cm着丈56cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地ナイロン100%裏地ポリエステル100%●状態：5回程度、着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。カラー...ホワイト柄・デザイン...無地季節感...春,夏
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