ベイクルーズ　ブラウス

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商品詳細
ベイクルーズ 半袖ブラウスです。着回しやすいデザインです。●サイズ：タグ表記なし身幅49cm着丈56cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地ナイロン100%裏地ポリエステル100%●状態：5回程度、着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。カラー...ホワイト柄・デザイン...無地季節感...春,夏
http://narcologia.ru/goods/cowpox896239.html
http://narcologia.ru/goods/stealth526076.html
http://narcologia.ru/goods/conception171957.html
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