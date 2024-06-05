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- 90s USA製 T.Garment ボックスシルエット 半袖 リネンシャツ
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商品詳細
ブランド：T.Garment年代：90sアイテム：半袖 リネンシャツディティール:サイドにスリット入り素材：100%LINENcolor：ナチュラル ライトベージュ系表記サイズ/P(着用感レディースM、着用感メンズS)平置き肩幅42cm身幅55cm着丈59.5cm袖丈23cm（※測定値の若干の誤差はご了承下さい。）コンディション特に目立つような汚れやダメージはなく、色良好です。※USEDですので使用感などございますが、まだまだご愛用していただけます。古着という事をご理解の上ご注文よろしくお願いします。オリジナル fruitoftheloomビンテージアート ダリエッシャーピカソゴッホミケランジェロリキテンシュタイン tシャツ アンディーウォーホル キースヘリング ストリート hiphopカーハート oldstussyビンテージ スウェット 刺繍タグ 単タグ チャンピオンラバープリント 染み込み パーカー カレッジアメカジ 古着 70s80sreverseweaveusa黒タグ バナナリパブリック eddiebauer70s80s90sパタゴニアウールリッチヴィンテージビンテージアメリカ製アウトドアキャンプvintageLLBEANLLビーンランズエンドデニムコットンニットビンテージvintage90年代50s60snorollノーロールmin-nanowonderlandsundaysbestwhowhatGX1000goofycreationskateboardingpuritanエディーバウアーskateフィッシングハンティングジャケットOLDGAPオールドギャップUSA製チャンピオンリバースウィーブ古着メンズレディー
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