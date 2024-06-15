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モンクレール　ライン　黒色　綿　半袖　ポロシャツ　トップス　S
商品番号 S90740637187
商品名

モンクレール　ライン　黒色　綿　半袖　ポロシャツ　トップス　S
ブランド名 モンクレール
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。☆商品説明MONCLERモンクレール　ライン　ブラック　黒色　綿　コットン　半袖　ポロシャツ　トップス　Sになります。モンクレールの歴史の中、2008年のみスプレンダーズアンドカンパニーが代理店となっていた時期の希少モデルです。正規店にて購入の確実な正規品です。☆状態若干色抜けがあります。☆サイズS（大きめ）身幅　　　　　約49cm着丈　　　　　約57cm襟から袖まで　約25cm（素人による採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい）☆色ブラック☆付属品なし何か気になる点がございましたらお気軽にご相談ください。カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/passionate120313.html
http://narcologia.ru/goods/message817327.html
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