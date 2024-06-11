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美品 Valentino ヴァレンティノ ショルダーストラップ フラワー 迷彩
商品番号 H36943533121
商品名

美品 Valentino ヴァレンティノ ショルダーストラップ フラワー 迷彩
ブランド名 ヴァレンティノガラヴァーニ
特別価格 税込 17,552 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムValentinoGaravaniヴァレンティノ・ガラヴァーニバレンティノヴァレンチノ　バレンチノショルダーストラップ　ショルダー紐ロックスタッズフラワー花柄バラ　薔薇バタフライ　蝶々迷彩カモフラショルダーバッグ　ショルダーポーチスタッズ　ストーンバッグ　バック　カバン　鞄　かばんシルバー金具　ロックスタッズレディース　女性　学生　社会人　正規品　プレゼント○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○サイズタテ67〜123cmヨコ5.2cm平置き実寸。○付属品箱保存袋○状態目立った傷や汚れのない美品なので、これからも長く使用していただけます。状態は写真をご確認ください。※あくまで中古品ということをご理解の上ご購入をお願いいたします。○カラーバイカラー　カーキー○素材レザー　本革　○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。Y5101୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧他にもレディースアパレル商品多数出品しております♡°˖　#SUNの商品一覧はこちら！是非ご覧ください(⁎ᵕᴗᵕ⁎)❤️୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧お得なフォロー割引きのお知らせ❤️☆10,000円以上→500円引き☆5,000円以上→300円引き☆2,000円以上→100円引き
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