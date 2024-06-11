【良品】EASTBOY スクールバッグ　ビジネスバッグ　ブラック　A4収納可

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ご覧いただきありがとうございます(*^^*)EASTBOYイーストボーイのスクールバッグになります！大容量なので、かなり便利です！ロゴにマッキーペンの汚れや若干のスレがございますが、まだまだ長くお使い頂けます！★商品の特徴カラー：ブラックサイズ：縦約25cm、横約42cm、マチ約15cmその他サイズ：持ち手の高さ：約24cm開閉：ファスナー素材：レザー★梱包についてプチプチに包んで段ボールに入れて発送致します。基本24時間以内に発送です。不明点や購入希望金額がございましたら、検討致しますのでコメント欄までお願いします！お気軽にご連絡ください(*^^*)※傷や汚れが無いか事前に確認し、ある場合は写真や記載するようにしておりますが、見落としがある場合がございます。他にも色々出品しております。是非ご覧ください。