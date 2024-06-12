本革 牛革 ハンドバッグ ショルダーバッグ 斜めがけ ＃307 ...

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商品詳細
たむたむ工房 m7770307★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★こちらから、たむたむ工房が出品しているレディースバッグ/小物が確認できます↓ ↓ ↓ #レディースバッグ小物ｂｙたむたむ工房★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★大感謝複数割キャンペーン中!!!2個→300円割引3個→600円割引※期間限定のため予告なく終了する場合もございます。予めご了承下さいませ。サイズ大をお届けいたします。カラー···ベージュ素材···本革1つ限りとなります。早い者勝ちです！新品未使用 ショルダー紐は、サイズ調整可能【素材】牛革【サイズ】大横28cm×高さ22cmマチ16cm【サイズ】中底24cm×高さ20cmマチ14cm【カラー】ショルダー紐長さ125センチ他にもハンドメイドのノーブランド財布(サイフ)、バッグ(カバン鞄)、レザー、革小物など出品していますので是非他の出品もご覧ください。注意事項・お使いのスマホ、PCのモニター環境、撮影の光の当たり具合によりお手元に届いた際に、色味が違ってみえる場合がございますので予めご了承ください。・商品は丁寧にお包みしますが、簡易包装にて発送させて頂きます。箱はつきませんのでご了承ください。・プレゼント包装は有料にて財布サイズのみ対応致します。（別途200円でベルベッドの巾着をお付け致します）上記、ご納得、ご了承頂いた上でご購入お願い致します。
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