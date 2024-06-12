専用aniary ショルダーバッグ　クロコ型押し　A4 迷彩　2way チャーム

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商品詳細
お気に入りのバッグなどたくさんあります✨#Pascalバッグご覧いただきありがとうございます(^^)⚪︎アイテムaniaryアニアリ トートバッグ ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way肩掛け 斜め掛け クロスボディ A4通勤 通学 チャーム ファスナー レザー シボ革 クロコダイル 型押し 大容量 メンズ レディース ユニセックス 男女兼用 ヴィンテージ ビンテージ グレージュ 迷彩 カモフラ 真贋鑑定済みの正規品です。○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)⚪︎サイズ（cm）タテ 32ヨコ 40マチ 18ハンドル高さ 25ショルダー長さ 60〜100素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。着画はお断りしております。⚪︎状態目立った傷や汚れはありません。シミなど使用感はありますがまだまだご使用いただけます。ヴィンテージ好きな方のご購入お待ちしています^^⚪︎カラーグレージュ⚪︎素材レザー⚪︎配送再利用段ボールにて1-2日程度で発送致します。仕事の場合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。ご購入前にプロフィールの確認をお願い致します。管理番号:055308080915
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