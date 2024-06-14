神戸元町　　シースルー　半袖ブラウス　動物柄　古代文明的柄　レトロ　鳥柄

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袖丈···半袖柄・デザイン···その他季節感···春、夏、秋神戸元町の古着屋さんで購入しました。柄がなんとも言えない感じで、古代文明的というか、あまり見ない感じです。レトロチックにも着れると思います。サイズは9号表記で、素人平置き採寸で、身幅約４８cm、肩からの丈約６１cmです。シースルーなので重ね着で中に色んな色を入れて楽しめます。神戸元町、古着屋、シースルー、半袖ブラウス、鳥柄、アニマル柄、古代文明、レトロ、高円寺、レア、エスニック