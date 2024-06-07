新品未使用 DANTON Tシャツ サイズ34

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Danton/ダントンレディース半袖TシャツサイズS(34)胸ポケット1箇所クルーネック今年購入したものですが、着用する機会がなかったので出品します。平置きサイズ（約/cm）肩幅41.5cm着丈59.5cm身幅48cm袖丈20cm柄・デザイン···ボーダーカラー···ブラウン袖丈···半袖