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- 新品未使用 DANTON Tシャツ サイズ34
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商品詳細
Danton/ダントンレディース半袖TシャツサイズS(34)胸ポケット1箇所クルーネック今年購入したものですが、着用する機会がなかったので出品します。平置きサイズ（約/cm）肩幅41.5cm着丈59.5cm身幅48cm袖丈20cm柄・デザイン···ボーダーカラー···ブラウン袖丈···半袖
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