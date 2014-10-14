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三味線用 鼈甲撥 べっ甲バチ 全長約22.8cm開き約12.7cm重さ204g
商品番号 V57539774802
商品名

三味線用 鼈甲撥 べっ甲バチ 全長約22.8cm開き約12.7cm重さ204g
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...三味線家族が以前使用しておりました、三味線用鼈甲撥べっ甲バチになります、目立った大きな汚れ、キズ等はありません、使用品の為ややスレ、小キズ等あります、何卒画像を良くご覧いただきご判断よろしくお願いいたします。・全長約22.8cm・開き約12.7cm・約2.9cm角・重量204g
http://narcologia.ru/goods/insignificant967882.html
http://narcologia.ru/goods/slide262587.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical795701.html
【送料無料】　日本製　津軽三味線用　鼈甲(べっ甲)撥　119　黒水牛台　一枚物
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