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- 三味線用 鼈甲撥 べっ甲バチ 全長約22.8cm開き約12.7cm重さ204g
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商品詳細
種類...三味線家族が以前使用しておりました、三味線用鼈甲撥べっ甲バチになります、目立った大きな汚れ、キズ等はありません、使用品の為ややスレ、小キズ等あります、何卒画像を良くご覧いただきご判断よろしくお願いいたします。・全長約22.8cm・開き約12.7cm・約2.9cm角・重量204g
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