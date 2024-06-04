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商品詳細
楽天で口コミ★4.88のバッグのお店で購入。半年前に購入し、2回しか使用していません。 ピコ◯ン風です。現在価格は24800円で売られています。購入時も確かそれくらいでした。使いやすいサイズ感です。（Sサイズ）カラー...エトープ エトゥープ（グレージュのようなお色です♪）状態...とても美品です付属品...バッグ本体、カデナ、内袋、ケアクリーム（こちらだけ新品未使用）【素材】表面：プレミアムイタリアン本牛革 金具：合金/ステンレス【サイズ】■バッグ本体/W13.5cm×H18cm×D18cm■持ち手/幅：約2.5cm、全長：約31.5■オリジナル製カデナ付き【個数限定バッグインバッグラナパーバッグピロープレゼント】キューブバッグ本革バッグショルダーベルトキューブバッグプレミアム本革PM本革バッグレディースハンドバッグ牛革鞄レディースバッグハンド通勤バッグ4uゴールド金具シルバー金具本革バッグ【高評価・リピーター続出】最高級本革 キューブPMハンドバッグカジュアルデイリーaki\u0026...オリジナルブランドプレミアムレザー高級カデナ素材···牛革(本革)種類···ハンドバッグ
http://narcologia.ru/goods/parenthesis451844.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming110292.html
http://narcologia.ru/goods/moped898568.html
4U ファッションバッグ
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