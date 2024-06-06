HERMES　スカーフ　LES PONTS DE PARIS 　aq8467

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商品名[HERMESエルメス スカーフ カレ90 LESPONTSDEPARISパリの橋[サイズ]約W90×H90cm[素材]シルク100％[付属品]無し[色]ネイビー×アイボリー[状態][A]《LESPONTSDEPARIS(パリの橋)》をテーマに美しくデザインされたカレ９０。パリの橋を《貴婦人 紳士 商人 騎士団》達が馬車で横断し,活気ある街をイメージさせ、それまでのストーリーを描いた一枚になります。まるで映画のポスターのようなデザインは首に巻くのはもちろん、バッグに巻いたり、額装にしてインテリアとしてもお使い頂けますので、アレンジをお楽しみくださいませ♪コレクター必見のレア商品ですので、この機会にぜひ！ ※商品は全て業者向けのブランドオークションにて仕入れた商品で、鑑定済みの正規品でございます。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブルー人気モデル/スカーフ...HERMESカレ(正方形)