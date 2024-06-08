ジョンストンズ カシミヤ ストール

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商品詳細
ジョンストンズカシミヤストール素材···カシミヤカラー···ブルー柄・デザイン···無地長さ（フリンジ含め）約208cmとてもオシャレなお色です☆何回か着用してます☆使用感やや有り！ご理解の上、ご購入下さい！
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