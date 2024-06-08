PRADA ほぼ新品　サフィアーノ　リボンウォレット　ショルダー　限定品

10年近く前に東京駅大丸のpradaで購入しました。こちらはクリスマス限定品で人気があり、お取り置きしてやっと買えた記憶があります。レシートは印字が薄くなり読み取れなくなってしまっていたので処分いたしました。わたし自身が店頭で買った確実な正規品です。使用回数は室内の短時間2回程度で、中がラムスキンなのでデリケートとなっており、ハンカチ程度しか入れておりませんでした。プラダの保存袋もつきます。スレや傷などなくすごく美品だと思います。とても気に入っておりましたが10年経って、このデザインな似合う年齢ではなくなってしまったのでお譲りに出します。現在の中古市場でも7-8万はするお品ですので、お値下げ致しかねます。



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