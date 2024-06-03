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VIVIENNE TAM シャツ　ブラウス　クロップ丈　サイズ38
商品番号 O66742978048
商品名

VIVIENNE TAM シャツ　ブラウス　クロップ丈　サイズ38
ブランド名 ヴィヴィアンタム
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンタムのシャツ　ブラウスクロップ丈カラーは黒着丈約48センチ身幅脇下直線　約52センチ38サイズ2023年7月に秋冬新作として新宿高島屋にて購入着用回数は5回ほど目立つ汚れやダメージはありません。※状態は写真にてご確認ください。値下げ不可素人検品ですので見落としはご容赦ください。また自宅保管ですので神経質な方はご遠慮ください
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