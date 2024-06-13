プラステ　ウエストタックブラウス

ネットで購入しましたが、似合わず出品します。・タックを施して構築的なシルエットに仕上げたウエストをシェイプしたデザイン。・さり気なく二の腕をカバーする袖丈もポイント一回着用後ホームクリーニング済です。合わせやすいお色はベージュです。即購入可。ペプラム ブラウス アーバンリサーチ ユナイテッドアローズ ナチュラルビューティーベーシック



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ウエストタックブラウスパンツセットアップ（半袖） 123310001



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