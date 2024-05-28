youji yamamoto ＋NOIR チェック 変形トップス ヨウジヤマモト

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商品詳細
フォロー割始めました☆・フォローして頂ければ、全品10%オフにて購入できますので割引で購入の際は、あらかじめコメントのほうからご連絡下さい☺︎・リピーター割も始めました、フォロワー様で1度ご利用いただいた方は全品100円引きでご購入できますので、こちらもコメントのほうから、ご連絡お願い致します☺︎⚠️購入前でなければ割引対応は出来ませんので、予めご了承下さい。☆商品説明youjiyamamoto＋NOIRチェック変形トップスヨウジヤマモトサイズ:2着丈67〜99cm(肩から裾まで)身幅44.5cm肩幅37.5cm素人採寸ですので多少の誤差はございます。中古ですので神経質な方はご遠慮下さい。youjiyamamoto＋NOIRの薄手のノースリーブ変形トップスです。アシンメトリーな雰囲気のある１着です。即購入OKです◎その他のアイテムはこちらをぜひご覧ください☺︎↓#soomaまとめ割もあらかじめコメントいただければ承りますので、ぜひ質問等気軽にコメントお願いします。
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