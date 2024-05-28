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ラルフローレンTシャツ/ネイビー
商品番号 D14046181658
商品名

ラルフローレンTシャツ/ネイビー
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2回ほど着用して２回洗濯しました。柄・デザイン···無地袖丈···半袖ネック···Vネック季節感···夏色•••ネイビー
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