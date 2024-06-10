新品 URBAN RESEARCH サッカーフリルカラーブラウス　定価1.2万円

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9/22値下げしました！＊商品を2点以上ご購入いただける場合、合計金額から500円値引きいたします！アーバンリサーチ2023商品新品タグ付 サッカーフリルカラーブラウス定価:12,100円カラー:ブラック×ホワイト(チェック柄)サイズ:FREE肩幅39cm着丈64.5cm身幅49cm袖丈62.5cmPOINT・今季トレンドのサッカー素材・袖口はゴムギャザー+フリル袖COORDINATEデニムやベーシックパンツなどブラウスを主役にしたコーディネートがおすすめ。インでもアウトでもバランス良く合わせていただけます。#momo出品商品一覧 ⇦他商品はこちらから状態《S》S:新品未使用、試着のみタグ付きA:美品(着用回数が少ない状態良USED)B:多少使用感はあるが目立った傷や汚れなしC：毛玉や毛羽立ち有り#UNITEDTOKYO#アダムエロペ#IENA#アーバンリサーチ#ZARA#アパートバイローリーズ