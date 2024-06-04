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ミラオーウェン　Mila Owen リネンペプラムキャミ/タンクSET
商品番号 N30881919651
商品名

ミラオーウェン　Mila Owen リネンペプラムキャミ/タンクSET
ブランド名 ミラオーウェン
特別価格 税込 5,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレー着る機会がないので出品します。タンクトップにリネン素材のデザインキャミソールを重ねたセットアイテム。華奢な肩紐と大胆な背中開きディティールが色香を纏い、前後でギャップのある印象的なスタイリングを叶えました。胸下切替で広がるペプラムフレアが愛らしく、背中のギャザーとリボンも女性らしさを上げるアクセント。甘くなりすぎないようタンクトップでバランスを取り、安心してトレンドを取り入れることができます。デニムやワイドパンツなどカジュアルなボトムスとの相性抜群です。【Fabric】タンクトップにはコットン生地を、キャミソールには上品な布帛を使用しました。ストライプが入ったグレー、キャメル、ブラックの3色展開です。
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ミラオーウェン　Mila Owen リネンペプラムキャミ/タンクSET
ミラオーウェン Mila Owen リネンペプラムキャミ/タンクSET - キャミソール
ミラオーウェン　Mila Owen リネンペプラムキャミ/タンクSET
ミラオーウェン　キャミ　リネンペプラムキャミ/タンクSET
ミラオーウェン　Mila Owen リネンペプラムキャミ/タンクSET
23年製/リネンペプラムキャミ／タンクSET/0/コットン/WHT/無地/09WFT232106
ミラオーウェン　Mila Owen リネンペプラムキャミ/タンクSET
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