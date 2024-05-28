ラルフローレン　レディース　半袖ボタンダウンシャツ　白　カラーポニー

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#Kやんラルフローレン一覧はこちら即購入OK若干の使用感はありますが、目立った傷や汚れはありません。目立ちませんが裾近くにごく小さな汚れがあります。（写真10枚目参照）小さい汚れ、小傷、多少の毛玉はご了承下さい。5部袖くらいになります。断捨離の為出品致します。中古品につき、神経質な方のご購入はお控え下さい。着丈…67㎝肩幅…40㎝身幅…49㎝袖丈…28㎝素人採寸に付き誤差はご了承下さい。☆他にもラルフローレン商品出品しております。宜しければご覧下さいね＾＾☆おまとめ割はコメント下さい。☆若干のお値下げは可能ですが、必ず希望価格を提示して下さい（常識の範囲内でお願いします）※中古品にご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。※小さく折りたたんでの発送となります。折シワはご了承下さい。※素人検品に付き、見落としはご了承下さい。※ご覧になる環境によって、色味に違いが出る場合があります。予めご了承下さい。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）