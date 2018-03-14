【試着のみ】ステュディオス studious×ベッキー ロゴハイネックニット

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美品】ステュディオス studious×ベッキーコラボ ロゴハイネックニット ...



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ステュディオスがベッキーとコラボ “遊び心”を入れた7アイテムを発売 ...



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ベッキーがステュディオスとコラボ、「自分が今、本当に欲しい服」提案

出張が多い為、発送までにお時間がかかる場合がございます。studiousPRIVATEハイネックニットです。ベッキーとのコラボになります。パープルカラーフリーサイズ定価は税込13,200円タグ等はありませんが1回自宅で試着したのみでクローゼットの中に眠っておりました。自宅保管品ですので神経質な方はご遠慮ください。折りたたんで濡れ防止OPP袋に入れ発送します。お値下げ希望の方は金額をご提示してください。他の商品と一緒に購入の方は購入前にコメントしてください。1枚でサラッと着れます。丈が短めなので今の時期に大活躍。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···パープル袖丈···半袖ネック···タートルネック季節感···春、夏、冬カラー···パープル袖丈···半袖ネック···タートルネック季節感···春、夏、秋