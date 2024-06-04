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Y2K SEXYDYNAMITELONDON マリリン フェイスプリントT
商品番号 J35480551898
商品名

Y2K SEXYDYNAMITELONDON マリリン フェイスプリントT
ブランド名 セクシーダイナマイトロンドン
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。ご機嫌いかがでしょうか？(^^)こちらはY2Kパンクロックエモゴス古着SEXYDYNAMITELONDONセクシーダイナマイトロンドンアヴァンギャルド　マリリンモンローフェイスプリント　Tシャツです。色✔️赤素材✔不明サイズ✔不明実寸サイズ✔着丈50ｃｍ身幅39ｃｍ袖丈15ｃｍ肩幅36cmユーズドで、若干の色褪せやプリント割れ、うっすら汚れ、毛羽立ちなどの使用感がございますが全体的に状態の悪くない商品です。即購入OKです！管理番号：M10899（ネ）
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