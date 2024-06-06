⚠️注意‼️10月末配送予定品です　お早めに　蔵出珍しい美術品彫刻陶芸　松緑山

気になる方はお早めに‼️本日限定再値下げ作家さんの物は、作家さんの為にも、あまり値下げしないと思います蔵出し珍しい美術品彫刻陶芸伎芸天（ぎげいてん）松緑山 作木箱付き約13.5cm×13cm木箱の大きさです素人採寸 自宅保管昭和29金沢大学理学部 37二紀会 第16回展入選 3817回展入選 41仏像彫刻を模索 50新しい陶作技法開発 55松緑山工房開く伎芸天（ぎげいてん）仏教守護の天部のひとつ摩醯首羅天（大自在天＝シヴァ神）の髪の生え際から誕生した天女とされ、容姿端麗で器楽の技芸が群を抜いていたため、技芸修達、福徳円満の護法善神〜WEBより抜粋①



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