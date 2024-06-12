●OSMOSIS●オズモーシス● バックレースロングブラウス　ホワイト

オズモーシスのバックレースロングブラウス ホワイトになります。新品タグ付き 定価:9,790円気に入って買いましたが、こちらは着なさそうですので出品致します。自宅保管ですのでご理解頂ける方のみ、ご検討お願いします。また紛失や破損を防ぐ為、メルカリ便のみで配送予定になりますので、ご了承下さい。圧縮配送になりますのでご了承下さい。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、レース検索用:OSMOSISオズモーシス パンツ スカート ワンピース ニット プルオーバー セーター ロング ロングワンピース 福袋 ブラウス Vネック プリーツ ギャザー コートレディース マキシ丈 半袖 長袖 ロング 春 夏秋 冬 ユニクロジーユーGUKBFケービーエフZARAザラ トゥモローランド チャイルドウーマン UNITEDARROWSユナイテッドアローズ SHIPSシップス kOhAKUコハク ナノユニバースmysticミスティック nikoand...ニコアンドアダムエロペVisビス アンティカRayBEAMSレイビームステイスト・シーン···キレイめテイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···レース、レース柄・デザイン···レース、レース



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