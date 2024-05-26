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tandey オローネ
商品番号 H20932762747
商品名

tandey オローネ
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年の春購入して、一度着用及び洗濯をしました。外に着て出掛けていないのでほとんど未使用に近いです。諸事情によりアイロンがけが出来ていない状態での発送となりますが、そのほかは目立った擦れや汚れはありません。カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···無地#tandey#オローネ#休日と詩#オオカミとフクロウ
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