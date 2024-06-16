ラコステ 美品【42】ポロシャツ ゴルフウェア 刺繍ロゴ 日本製 ピンク 紫 白

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ご覧頂きありがとうございます(*^^*)#古着屋pompomレディース#古着屋pompomメンズ＆レディース↑↑お洋服たくさん出品しておりますフォロー割引、まとめ買い割引ございますお気軽にコメントくださいませ(*´꒳`*)---------------------------------------●サイズ:タグ表記42《平置き寸法》採寸表画像参照くださいませ素人の採寸なので多少の誤差はご了承ください。●カラー:ピンク白紫画像参照ください(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承ください(*^^*))●状態:目立った傷・汚れなく綺麗な状態ですのでまだまだご着用頂けるかと思います汚れがある場合、具体的な汚れの箇所については採寸表画像より後ろの画像に撮影しております写真にてご確認ください中古品ということをご理解頂いた上でご購入をお願い致します(⁎ᴗ_ᴗ⁎)●素材:画像参照ください●発送・梱包・送料無料・防水梱包●その他※人手による検品の為、汚れ等の見落としはご容赦くださいませ。※自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。※折り畳んで発送させて頂くので折りジワが付く場合がございます。予めご了承ください。※購入後のクレームは対応しかねます為、しっかりとご理解した上で、ご購入お願いいたします。(こちらの不備などによる場合は、返品対応をとらせていただきます)お得情報をプロフィールに記載しておりますので、ぜひご一読下さいませ他にも当店では、小さいサイズから大きいサイズ、ヴィンテージ・メンズ・レディース・tシャツ・セーター・ニット・vintage・古着・古着女子・ふるじょ・古着男子・女っぽ・今っぽ・ジェンダーレス・ビッグロゴ・海外ガール・Y2K・パーカー・ワンピース・スウェット・セットアップ・スカート・パンツ・コート・アウター80's90'sアメリカUSAビンテージ輸入ミリタリーワークアイテムなど幅広く取り扱いしております