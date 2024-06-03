HIROFU ハンドバッグ レザー シボ革 エンボスロゴ グレージュ

ご覧いただきありがとうございます。○アイテムHIROFUヒロフハンドバッグワンショルダー肩掛けレザーシボ革エンボスロゴロゴ型押しシルバー金具ブランドオークションで購入しました。万が一、偽物だった場合は全額返金にてご対応しますので安心してご購入くださいませ。※必ず評価前にご連絡お願い致します。○サイズタテ14cmヨコ26cmマチ8cmハンドル48cm平置き実寸。着画はお断りいたします。素人採寸のため若干の誤差はご容赦ください。○状態内側にシミなどありますが、外側は目立った傷や汚れなくまだまだ永くご使用いただけます。○カラーグレージュ○素材レザー 革○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号23E30354961



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