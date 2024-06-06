スヌーピー　キャリーケース

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スヌーピーキャリーケーススーツケース本体サイズ:46×35×23全体サイズ:54×35×23内容積:約32ℓ製品重量:約2.9㎏素材:ポリカーボネート ABS樹脂お色:ネイビーロック:カギ２つ有数年前に旅行で3回使ってしばらく保管していましたので経年劣化等あります。個人的には綺麗な方だと思いますが、気にされる方はご遠慮ください。写真の追加等お気軽にコメントください。