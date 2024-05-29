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ボルダーオパール　ルース　2.75ct
商品番号 H67476149716
商品名

ボルダーオパール　ルース　2.75ct
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボルダーオパール　ルース　2.75ctサイズ　11.4~13.0×9.5~12.2×1.9mm厚みが1.9mmと薄く繊細ですが遊色の形が独創的に出ており　とてもユニークで面白味のあるとボルダーオパールです。光の加減によって色など実物と違いが出る場合があります。*iPhone12proで撮影しています。*写真に写らないキズなどがある場合があります。ご質問等などコメントをお待ちしております。
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