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【美品】MICHAEL KORS トートバッグ ベージュ
商品番号 A75188142957
商品名

【美品】MICHAEL KORS トートバッグ ベージュ
ブランド名 マイケルマイケルコース
特別価格 税込 3,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価80000円カラー···ベージュ柄・デザイン···無地通勤で1ヶ月使用しましたが別のものを購入したため出品します^_^マイケルコースのトートバッグです。お色は落ち着いたベージュ！A4収納可で、多収納でとても使いやすいと思います。通勤用や通学、マザーズバッグとしても◎保存袋付きです。傷や汚れ等は見受けられませんが見落としがあったらすみません。状態は写真でご確認下さい。半額以下なのでこれ以上のお値下げはできませんm(__)mカラー···ベージュ
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