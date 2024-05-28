【美品】MICHAEL KORS トートバッグ ベージュ

定価80000円カラー···ベージュ柄・デザイン···無地通勤で1ヶ月使用しましたが別のものを購入したため出品します^_^マイケルコースのトートバッグです。お色は落ち着いたベージュ！A4収納可で、多収納でとても使いやすいと思います。通勤用や通学、マザーズバッグとしても◎保存袋付きです。傷や汚れ等は見受けられませんが見落としがあったらすみません。状態は写真でご確認下さい。半額以下なのでこれ以上のお値下げはできませんm(__)mカラー···ベージュ



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