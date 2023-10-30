Calvin Klein ジョージア トートバッグ

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送料込みです。即購入いただいたて大丈夫です。値札が付いていて未使用ですが、譲り受けたものなので「未使用に近い」とさせていただきます。「CalvinKleinジョージアトートバッグ軽量ブラック」（CalvinKleinPatentNylonToteshoulder-Hand-BagBlackSilverDrawstringLarge）部門：Women用途：カジュアル特徴：Lightweight巾着型サイズ：11\"Wx12\"Hx8\"D約(27.94cmx30.48cmx20.32cm)（横幅はバッグの底を横切る長さで計測）ハンドル長さ：10\"約(25.4cm)重さ：約1ポンド（約453.6g）色：BlackModel：CalvinKleinGeorgiaProductLine：CalvinKleinNWTGeorgia素材：ナイロン現在お取り扱いましておらず、再入荷予定は立っていません。写真にもあるように、値札が付いています。【参考】値札売価$168.00約25000円(149円×$168)2023.10.30現在ドローストリング開閉式シルバートーンの外装金具＆ジップポケット×1内側にベルクロポケット×1、スリップポケット×2ナイロンバッグなので、どんな日にも、どんな天候にも対応できる頼れるバッグです。そして軽量で耐久性に優れ、水にも強い！タブレット対応（標準サイズ8インチ～10インチ）新品、未使用です。状態や付属品は写真にあるもの全てです。他に気になるところがあれば、写真を追加しますのでお気軽にお問い合わせください♪