アニエスベー ボヤージュ リバーシブルトートバッグ

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アニエスベーボヤージュリバーシブルトートバッグハンドバッグ定価23500円”MAX”（マックス）シリーズ。アニエスベーボヤージュから新たなアイコンとして誕生した、モノグラムロゴがプリントされたバッグシリーズです。『AGNESBAGNESB…』とロゴを繰り返すことで途中に『BAG』の文字が見えてくる遊び心をプラスしました。リバーシブルでお使い頂けるこちらのバッグは、同じ柄がプリントされたポーチが付属致します。[型番:M808VTB2]とても軽くて沢山ものが入れられます。長財布の出し入れもスムーズです。高さ19cm底横幅29cm持ち手高さ13cm底マチ10cm素材コットン×PUカラー...オレンジ柄・デザイン...プリント(ロゴなど)中古品にご理解して頂ける方のみお願い致します。発送の際、コンパクトに畳んで発送させて頂きます。