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マイケルコースバッグ　値下げセールしてます！
商品番号 P71315472724
商品名

マイケルコースバッグ　値下げセールしてます！
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト1回使用しましたが、目立った傷や汚れは確認できませんでした＾＾自分で購入しましたが、使わなくなってしまったため出品致します。※送料はこちらで負担させていただくので値下げ交渉はご遠慮くださいませ。定価、58000円で購入いたしました＾＾斜めがけ用のストラップもついております＾＾
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