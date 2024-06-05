マイケルコースバッグ　値下げセールしてます！

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カラー···ホワイト1回使用しましたが、目立った傷や汚れは確認できませんでした＾＾自分で購入しましたが、使わなくなってしまったため出品致します。※送料はこちらで負担させていただくので値下げ交渉はご遠慮くださいませ。定価、58000円で購入いたしました＾＾斜めがけ用のストラップもついております＾＾