MOSCHINO モスキーノ　Tシャツ　白シャツ　レース　トップス　レディース

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●サイズ：タグ表記Ｍサイズ肩幅30cm身幅39cm着丈53.5cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：長年来ていなかったためシミができてしまいました。いろんな方法でシミ取りしましたが取れません。破格の値段で出品しますが中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。シミ③箇所あります夏服レディース柄・デザイン···レースカラー···ホワイト