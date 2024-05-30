美品✨　ZARA ザラ　華やか　フラワープリント ボウタイブラウス　小花柄　M

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ご覧いただきありがとうございます！商品は一点ものですので、早い者勝ちです！値段交渉応じますので、希望額をコメントください✳︎★ ●ブランド ZARAザラ ●サイズ サイズ:M 肩幅:約35,406164 袖丈:約40 身幅:約61 総丈:約64※平置きでの測定です ●状態 こちらの商品は【A】ランク 【A】若干の使用感あり状態の良いUSED品値下げもできますのでご遠慮なく、相談ください！合わせ購入も可能です→#Hatoレディース圧縮しての発送を想定しておりますので、ご了承ください♪到着次第早めに開封ください。