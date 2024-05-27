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パヴェ　りんご　ダイヤモンド　ルビー　K18 ペンダント　グリーンガーネット
商品番号 O14729088784
商品名

パヴェ　りんご　ダイヤモンド　ルビー　K18 ペンダント　グリーンガーネット
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 21,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊　最初にプロフィールをチェックしていただけると助かります＊　多少のお値段交渉はお受けできます^_^その際は金額を提示の上コメントください＊　他のサイトにも出品しているので突然削除することがあります＊　他にも色々出品しています^_^#似たテイスト、その他のアクセサリーはこちらモチーフ　りんご　リンゴ　林檎　アップル刻印　K18,D0.20,1.66,0.05ブランド　　ノーブランド重さ、サイズは写真でご確認ください。石は、ダイヤモンド　ルビー　緑色はエメラルドではなくグリーンガーネットだったと思います。グリーンの石は記憶が曖昧です。地金は18金です。K18YGチャーム　パべ　パヴェ　ミステリーセッティング他にも洋梨のブローチ出品しています。似たようなテイスト（　ポンテヴェッキオ　ポンテ　ポンテヴェキオ　笠原真寿美　笠原真澄　MasumiKasaharaMasumiKasahara）出品してます。付属品はなく、送りするのはペンダントヘッドのみになります。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/voiceless688159.html
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http://narcologia.ru/goods/browse549191.html
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