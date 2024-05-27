パヴェ　りんご　ダイヤモンド　ルビー　K18 ペンダント　グリーンガーネット

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＊ 最初にプロフィールをチェックしていただけると助かります＊ 多少のお値段交渉はお受けできます^_^その際は金額を提示の上コメントください＊ 他のサイトにも出品しているので突然削除することがあります＊ 他にも色々出品しています^_^#似たテイスト、その他のアクセサリーはこちらモチーフ りんご リンゴ 林檎 アップル刻印 K18,D0.20,1.66,0.05ブランド ノーブランド重さ、サイズは写真でご確認ください。石は、ダイヤモンド ルビー 緑色はエメラルドではなくグリーンガーネットだったと思います。グリーンの石は記憶が曖昧です。地金は18金です。K18YGチャーム パべ パヴェ ミステリーセッティング他にも洋梨のブローチ出品しています。似たようなテイスト（ ポンテヴェッキオ ポンテ ポンテヴェキオ 笠原真寿美 笠原真澄 MasumiKasaharaMasumiKasahara）出品してます。付属品はなく、送りするのはペンダントヘッドのみになります。よろしくお願いします。