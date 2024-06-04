Tiffany バングル ブレスレット 1837

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商品詳細
アクセサリー材質···シルバーカラー···シルバーティファニーの正規品のバングルです。・サイズ外・・・縦約6cmx横6.7cm内・・・縦約5.4cmx横6.1cm幅約7cm内周約18cm付属品なしの本体のみとなります。数年前の購入品ですので、多少の傷や汚れがございますので、神経質な方はご遠慮ください。
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