濱野　ハマノ　フォーマル　バッグ　お受験　卒業式　入学式　冠婚葬祭

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素材···牛革(本革)カラー···ブラック種類···フォーマル/冠婚葬祭/お受験種類···ハンドバッグカラー···ブラック【濱野皮革工藝】フォーマルバッグ冠婚葬祭 卒業式 入学式フォーマル用に都内百貨店で購入し数回使用後、自宅保管しておりました。冠婚葬祭 卒業式 入学式など幅広くお使いいただけるバッグです。正面中央に小さなキズがございます。その他フタを開けた内側にスレなどございます。その他細かな点が気になる方のご購入はお控え下さい。used品にご理解のある方のご購入をお願い致します。サイズ高さ 約14.5cm横幅 約24センチマチ 約10センチ持ち手高さ 約12センチ即購入可能です。交渉中でも先にご購入された方優先となります。