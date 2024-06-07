バレンシアガ ショッピングバッグ　ショルダーバッグ　淡ピンク　ライトピンク

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商品詳細
BALENCIAGA バレンシアガショッピングバッグ ショルダーバッグ トートバッグ淡ピンク ライトピンク2年前の購入でほとんど使用していません。特に目立ったキズ汚れ等はございません。自宅保管品のためご理解の上ご購入お願い致します。#即購入可#オシャレ#かわいい#ブランドバッグ#ショルダーバッグ#バレンシアガ#BALENCIAGA#レディース
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