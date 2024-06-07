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バレンシアガ ショッピングバッグ　ショルダーバッグ　淡ピンク　ライトピンク
商品番号 L79519050438
商品名

バレンシアガ ショッピングバッグ　ショルダーバッグ　淡ピンク　ライトピンク
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 28,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BALENCIAGA　バレンシアガショッピングバッグ　ショルダーバッグ　トートバッグ淡ピンク　ライトピンク2年前の購入でほとんど使用していません。特に目立ったキズ汚れ等はございません。自宅保管品のためご理解の上ご購入お願い致します。#即購入可#オシャレ#かわいい#ブランドバッグ#ショルダーバッグ#バレンシアガ#BALENCIAGA#レディース
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